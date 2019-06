Drammatico scontro tra un'auto e una moto: 28enne elitrasportato, è gravissimo

Notizia in aggiornamento

Grave incidente attorno alle 19 di giovedì nel centro di Loreggiola,frazione di Loreggia ai confini con la Marca. Una monovolume e una motocicletta si sono scontrate frontalmente per cause in conrso di aggiornamento. Dalle primissime informazioni disponibili il centauro (di cui non si conoscono ancora le generalità) sarebbe stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. Per soccorrerlo si è alzato in volo l'elicottero del Suem. Sul posto anche un'ambulanza che avrebbe prestato le prime cure al conducente dell'auto. I rilievi sono affidati alla polizia locale del Camposampierese.

Aggiornamento ore 21

A rimanere gravemente ferito è G.M., 28 anni che vive a Loriggiola, poco distante dal luogo dell'inicidente. Alla guida della Bmw rimasta coinvolta nel sinistro un ventenne che abita a Tombolo, rimasto illeso. Stando alle testimonianze l'automobile nello svoltare a sinistra avrebbe tagliato la strada al motociclista che si trova tutt'ora in prognosi riservata all'ospedale di Padova.