Incidente stradale in autostrada: coinvolti due camion e tre auto all'uscita Padova Est

Grave incidente stradale in autostrada, all'altezza del casello di Padova Est. Due tir si sono tamponati e nello scontro sono state coinvolte anche altre tre automobili. I mezzi incidentati hanno bloccato completamente il passaggio delle auto, causando lunghe code in autostrada. Traffico in tilt in direzione Venezia, tra il casello Padova Est e lo svincolo A13.

L'INTERVENTO. Sul posto si è recata la polizia stradale e l'elisoccorso del Suem. Nell'impatto, i conducenti e i passeggeri si sono feriti lievemente. Per evitare le code si consiglia di uscire a Padova Ovest e percorrere la viabilità ordinaria. Chi entra in autostrada da Padova Est potrà proseguire solo in direzione Milano. Si segnala traffico sostenuto anche nelle tangenziali.