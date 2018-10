Ciclista investita dal camper elitrasportata in massima urgenza: gravissime le ferite

Una donna in sella alla sua bicicletta è finita contro un camper in transito rimanendo gravemente ferita.

La dinamica

L'incidente si è verificato poco prima delle 13 di martedì in via Mezzavia nel comune di Due Carrare, alle porte della frazione di Terradura. Sono ancora al vaglio della polizia municipale la dinamica e le cause dello scontro che ha lasciato sull'asfalto in condizioni gravissime una 66enne del posto. Per la donna è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che l'ha portata in massima urgenza all'ospedale di Padova. Illeso il conducente del camper, residente a Torreglia.

Traffico

Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati per accertamenti e fino all'arrivo del carroattrezzi il tratto di strada è rimasto chiuso, causando non pochi rallentamenti al traffico, vista l'ora di punta. La situazione è tornata alla normalità dopo i rilievi.