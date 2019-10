Tragico schianto sulla Piacenza-Brescia: muore autotrasportatore padovano

Un gravissimo incidente si è verificato sulla Brescia-Piacenza all'alba di sabato mattina tra i caselli di Pontevico e Manerbio: a morire è stato un autotrasportatore padovano, Massimo De Battisti, che è rimasto intrappolato tra le lamiere della cabina.

Una vita sui camion

L'uomo, cinquantasettenne che abitava con la moglie a Casale di Scodosia, si è scontrato con un altro tir: il camion è finito nella scarpata, non lasciandogli scampo. Il rimorchio trasportava pollame vivo: buona parte degli animali sono deceduti, gli altri si sono dispersi nei campi adiacenti la carreggiata. De Battisti avrebbe perso la vita sul colpo, nonostante i tentativi del personale del Suem 118 di rianimarlo e l'intervento dei pompieri che hanno messo in sicurezza l'arteria. L'autostrada è rimasta paralizzata per diverse ore in entrambi i sensi di marcia.