Camion ribaltato in autostrada: intrappolato l'autista, chiuso lo svincolo della A13

La curva in pendenza e l'autoarticolato che si rovescia sul fianco, intrappolando l'autista. Questo lo scenario che si sono trovati davanti i soccorritori, intervenuti all'ora di punta sulla A13.

L'incidente

Erano le 12 del 1 ottobre quando alla centrale dei vigili del fuoco è arrivata la richiesta di intervento per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante sullo svincolo che porta all'immissione in A4, in direzione Milano. L'autista straniero ha sbagliato una manovra nell'affrontare la curva e il suo camion ha sbandato, rovesciandosi di lato sul guardrail, la cabina di guida schiacciata e il parabrezza in frantumi.

Il ferito

I pompieri con l'autogrù hanno messo in sicurezza il grosso tir ed estratto il guidatore, rimasto incastrato con un piede e ferito. Preso in cura dall'ambulanza, è stato portato all'ospedale cittadino per il trauma da schiacciamento e non è in pericolo di vita. Per più di un'ora i vigili del fuoco hanno lavorato per raddrizzare il mezzo pesante, mentre la polizia stradale e il personale dell'autostrada chiudevano lo svincolo e gestivano il traffico, fortemente rallentato visto l'orario. Poco dopo le 13 il soccorso stradale ha trainato via il camion e la situazione è lentamente tornata alla normalità.