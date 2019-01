Tir contro l'utilitaria: due feriti nello schianto. Traffico paralizzato e deviazioni obbligatorie

Incidente nel pomeriggio nel comune di Cittadella con due persone ferite. Coinvolti un'automobile e un autoarticolato.

La dinamica

Lo scontro è avvenuto alle poco prima delle 15 lungo la strada statale 47 "Valsugana" che congiunge la frazione Facca al centro di Cittadella, all'altezza del distributore Q8. Secondo le prime indiscrezioni un Tir adibito al trasporto di ghiaia si è scontrato, per cause ancora al vaglio della polizia locale, contro un'utilitaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem, che hanno estratto due persone dall'abitacolo dell'auto, rimaste ferite, e le hanno trasportate in ambulanza al vicino ospedale. Il riserbo è massimo, ma sembra che non siano in pericolo di vita. Illeso invece l'autista del mezzo pesante.

Traffico paralizzato

Gravi le ripercussioni sul traffico di tutta la zona: il grosso camion è finito di traverso bloccando entrambe le corsie di marcia. Il tratto della statale è rimasto congestionato a lungo e per chi proviene da Padova in direzione di Cittadella è stata istituita una deviazione obbligatoria verso Santa Maria e Onara. A un'ora e mezza dall'incidente è stata invece riaperta la corsia che da Cittadella porta verso il capoluogo.