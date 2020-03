La manovra errata manda il camion carico di ghiaia fuori strada: traffico in tilt

Due mezzi pesanti che si incrociano lungo una strada stretta e con i margini scoscesi. Una manovra sbagliata e uno dei camion che finisce con le ruote nella scarpata e tutto il carico in bilico.

L'incidente

É la versione dell'incidente fornita dall'autista che all'alba di venerdì si è trovato protagonista della disavventura mentre era a bordo del suo mezzo di lavoro. Poco prima delle 7 del mattino l'uomo, 44enne italiano di Casalserugo, stava percorrendo la provinciale 35 da Bovolenta verso Terrassa. Poco prima di giungere in paese, lungo via Madonna e nell'omonima frazione, il suo autoarticolato carico di ghiaia si è trovato con le ruote posteriori fuori dalla carreggiata, in bilico lungo il piccolo terrapieno che divide la sede stradale dai campi sottostanti.

I soccorsi

Il conducente è rimasto illeso ma il mezzo pesante di traverso lungo la strada ha causato più di qualche rallentamento e costretto a chiedere l'intervento della polizia stradale. Gli agenti del distaccamento di Piove di Sacco hanno accertato come nessuno fosse rimasto ferito e avviato le procedure per la messa in sicurezza e il recupero del veicolo. A quanto raccontato dall'uomo al volante la causa dell'incidente risiederebbe in una manovra sbagliata, in cui il 44ennesi è spostato sul ciglio esterno per non finire addosso a un altro camion che procedeva in direzione opposta ma il terreno ha ceduto, probabilmente a causa delle piogge delle ore precedenti. La strada provinciale è stata bloccata per circa tre ore per consentire alle gru di issare il veicolo e il traffico è stato deviato sulle vie circostanti.