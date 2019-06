Camion fuori strada: l'intervento di recupero con le imbragature e l'autogrù

Un tir piegato sul lato destro, che rischia di ribaltarsi e non riesce a tornare in carreggiata. É la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco alle 7.30 di lunedì in via Laghetto a Sant'Urbano.

L'incidente

Il mezzo pesante, del locale servizio di igiene ambientale, transitava in aperta campagna lungo il corso del Frassine quando, in fase di svolta, è finito con le ruote del lato destro fuori dalla sede stradale. Posandosi sul guard rail, con le ruote sul ciglio della cunetta erbosa, il bestione rischiava di ribaltarsi. Procedeva a bassa velocità, perciò l'impatto non è stato violento e l'autista è riuscito a scendere e chiamare i soccorsi.

Il recupero

Da Padova sono partiti i vigili del fuoco che hanno portato anche l'autogrù. Per rimettere il strada il tir è stato infatti necessario imbragarne il cassone e sollevarlo fino a riportarlo in carreggiata, operazione che ha richiesto quasi due ore. Stabilizzato e issato, il camion ha ripreso il servizio senza riportare alcun danno. Nessuno è rimasto ferito.