Schianto tra mezzi pesanti in tangenziale, camion ribaltato. Traffico paralizzato

Notizia in aggiornamento

Un serio incidente si è verificato attorno alle 9.30 di martedìlungo la tangenziale nord nel tratto di corso Tredici Giugno, all'altezza di Pontevigodarzere lungo la corsia nord in direzione Limena e stadio Euganeo. Dalle prime informazioni sarebbero coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali è finito parzialmente ribaltato a ridosso del guard rail centrale. Due persone sarebbero rimaste ferite in modo non preoccupante. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, già di per se intenso, con il tratto di tangenziale completamente bloccato e lunghe code.