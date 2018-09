Incidente a Correzzola: automobile sbatte contro un camion e si scontra con una vettura

Incidente stradale sabato alle 19.30 a Correzzola, frazione Villa del Bosco, via Sandano.

L'incidente

L'incidente tra un’autovettura Ford Focus condotta da un 40enne di Adria, con a bordo un passeggero 47enne, per cause in corso d’accertamento, collideva con un autotreno Scania guidato da un 56enne di Frassinelle Polesine. Nella carambola tra i due veicoli, è rimasta coinvolta anche un’Audi A3 condotta da un 46enne di Monselice. Feriti gli occupanti della Ford Focus, che venivano trasportati agli ospedali di Piove di Sacco e Padova. Rilievi a cura dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco.