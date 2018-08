Tragico schianto in serata: centauro padovano perde la vita in corso Australia

Gravissimo incidente in corso Australia dove un motociclista è deceduto. Lo scontro è avvenuto mercoledì sera attorno alle 20.20 poco dopo la curva Boston in direzione nord poco prima dello svincolo per l'aeroporto.

La dinamica

Stando a una prima ricostruzione fornita dalla polizia locale intervenuta sul posto, il centauro avrebbe perso il controllo della Bmw di grossa cilindrata su cui viaggiava, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Intuili tutte le manovre di primo soccorso che gli hanno praticato alcuni automobilisti in attesa dell'ambulanza. I sanitari sono giunti poco dopo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A perdere la vita un uomo di 59 anni.

Traffico in tilt

Il traffico è rimasto paralizzato tra l'uscita di via Armistizio e quella di via Po per più di tre ore: le forze dell'ordine hanno chiuso il tratto interessato deviando i mezzi in transito con disagi in tutta la zona ovest. Alle 23 sul posto erano ancora presenti i vigli del fuoco per mettere in sicurezza l'area.