Nel fosso con l'auto, è grave la donna alla guida

Notizia in aggiornamento

Grave incidente nel tardo pomeriggio di lunedì alle porte di Correzzola.

Lo schianto

Una Chevrolet Spark guidata da una cinquantunenne padovana è finita fuori strada mentre percorreva la strada provinciale 23 nel tratto di via Lovo. L'utilitaria ha terminato la sua corsa nel fosso adiacente la carreggiata intrappolando tra le lamiere la donna, poi estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure dei sanitari che l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale di Piove di Sacco. La conducente, residente a Rubano, è stata ricoverata in codice rosso e secondo le prime indiscrezioni versa in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia stradale per regolare il traffico, fortemente congestionato, ed eseguire i rilievi. Il veicolo avrebbe sbandato autonomamente senza coinvolgere altre automobili. Da chiarire la causa dell'uscita di strada, che potrebbe dipendere da una distrazione, un guasto meccanico o un improvviso malore della donna alla guida.