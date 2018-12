Paurosa uscita di strada: sbanda e si schianta nel fosso, ferita la donna alla guida

Pauroso incidente nel primo pomeriggio di venerdì nella Bassa Padovana con una donna finita violentemente fuori strada e rimasta leggermente ferita.

L'incidente

Lo schianto è avvenuto lungo via Garibaldi, la strada provinciale 3 che congiunge Casalserugo a Bovolenta. Erano da poco passate le 14 quando un'automobile diretta verso Bovolenta ha improvvisamente invaso la corsia opposta finendo nel fosso che costeggia la carreggiata. Il veicolo ha cozzato contro la spalletta in cemento dell'ingresso di un'abitazione, incuneandosi tra il ponticello e la canaletta. Nell'impatto fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, anche se la strada era piuttosto trafficata.

I soccorsi

Immediati i soccorsi da parte degli altri automobilisti, che non hanno esitato a scendere nel fosso per estrarre la donna alla guida. Aperta la portiera dal lato guidatore è stata estratta e accompagnata sul ciglio della strada in attesa dei soccorsi. La vittima, una donna italiana di mezza età, secondo le testimonianze dei presenti era cosciente. Presa in carico dal personale medico, è stata portata al pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Forte lo shock per la tremenda carambola, ma è ferita solo in modo lieve.

Le testimonianze

Nel frattempo sul luogo dell'incidente sono giunti anche i pompieri, cui spetta il compito di recuperare la carcassa del veicolo, e le forze dell'ordine per i rilievi. «É già il secondo schianto a cui assisto in questo tratto di strada» racconta una delle persone che si sono fermate a prestare i primi soccorsi «Il mese scorso c'è stato un incidente analogo, anche quella volta una fuoriuscita anonima. É una strada molto pericolosa».