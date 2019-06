Schianto in superstrada: tre feriti, uno è grave. Sversamento di gasolio sulla carreggiata

Tre veicoli, due automobili e un camion, sono rimasti coinvolti in un grave incidente alle 16 di lunedì al chilometro 9 della strada regionale 308, tra Bronzola e Reschigliano.

La dinamica

Stando alle ricostruzioni fornite dalla polizia locale del Camposampierese, la Volkswagen Touareg condotta da un 79enne di Borgoricco, diretta verso Castelfranco, avrebbe invaso l'altra corsia di marcia. É così piombata quasi frontalmente contro l'autoarticolato guidato da un 49enne di Trebaseleghe, che ha finito la sua corsa inclinato parzialmente fuori strada. A sua volta l'utilitaria è finita frontalmente addosso a una terza vettura, una Opel Zafira condotta da un 53enne di Volpago del Montello.

Lo sversamento

L'impatto sul camion ha colpito il serbatoio del gasolio che ha disperso sull'asfalto e nella canaletta lungo strada circa 250 litri di gasolio. Il carburante è stato bonificato dalla squadra specializzata di Veneto Strade, mentre sul posto sono arrivati polizia locale e vigili del fuoco.

I feriti

Il ferito più grave è il 79enne, estratto dalle lamiere ed elitrasportato all'ospedale di Padova dove è tutt'ora ricoverato. É in prognosi riservata ma non sarebbe però in pericolo di vita. Feriti in modo lieve gli altri due conducenti, trasferiti in ambulanza a Camposampiero.

Il traffico

Molto pesanti le ripercussioni sul traffico, già di per sé intenso, chiuso per un'ora e deviato sulla viabilità secondaria. Mentre i tecnici operavano per contenere la perdita di gasolio, i pompieri sono stati impegnati nel recupero del camion e dei due mezzi incidentati, operazione che ha richiesto circa un'ora e due carro attrezzi speciali. Le indagini per chiarire la dinamica e le cause dell'impatto, forse dovuto a un malore o a una distrazione del 79enne, sono al vaglio della polizia locale.