Grave incidente all'ora di punta: a terra una bici e una moto. Due feriti, uno è molto grave

Notizia in aggiornamento

É di due feriti di cui uno grave il bilancio dell'incidente avvenuto in via Volturno all'altezza dell'incrocio con via Montello, nel quartiere Palestro. I rilievi a cura della polizia municipale sono ancora in corso e il traffico è rallentato mentre a terra rimangono una mountain bike che nell'urto ha perso la ruota anteriore e una moto accartocciata dall'altro lato della carreggiata. Secondo le primissime indiscrezioni uno dei due mezzi si sarebbe immesso dalla laterale su via Volturno non riuscendo a evitare l'impatto.

I feriti

Impatto particolarmente violento che ha richiesto l'intervento di due ambulanze e un'auto medica per soccorrere i feriti. Il più grave parrebbe essere il ciclista, ricoverato in codice rosso. L'altro paziente è invece in media gravità. L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti che stanno eseguendo i rilievi e regolando il traffico, particolarmente intenso a quest'ora.