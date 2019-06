Pauroso frontale, auto sbalzata fuori strada. Tre feriti, uno è in condizioni gravissime

Nella tarda mattinata di giovedì un gravissimo incidente si è verificato lungo la statale Romea nel comune di Legnaro all'altezza di una rotonda. Due automobili si sono scontrate frontalmente con tre persone finite all'ospedale.

Feriti

Una delle due vetture è stata sbalzata su un ponticello di accesso a un'area privata a lato strada. I vigli del fuoco hanno estratto gli occupanti affidandoli ai sanitari. Per uno di loro è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato a Padova in masisma urgenza, dove lotta tra la vita e la morte. Gli altri due feriti, presi in carico dalle ambulanze, si trovano nei nosocomi di Piove di Sacco e del capoluogo in media gravità.

Traffico

Al vaglio della polizia locale la causa dell'incidente: non si esclude che possa essere stato innescato da un sorpasso azzardato. Pensati le ripercussioni sul traffico, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.