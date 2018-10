Schianto all'incrocio con due feriti: svolta a sinistra e un'altra auto gli piomba addosso

Lo schianto è avvenuto poco dopo l'imbrunire lungo la strada provinciale che collega Loreggia a Piombino Dese.

La dinamica

Incidente domenica sera nell'Alta Padovana, nel comune di Loreggia, all'altezza dell'azienda agroalimentare La Veneta. Poco dopo le 19 una Lancia Ypsilon ha cercato di immettersi sulla provinciale 71 provenendo da via Ronchi. Arrivata al bivio dove ha svoltato a sinistra, è stata centrata da una Opel Astra proveniente da Piombino. Le due auto si sono scontrate e sono carambolate sull'asfalto, con all'interno i due conducenti feriti. La Opel è finita parzialmente nel fosso che corre lungo la strada.

Rilievi e soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari con due ambulanze che hanno imbarellato e preso in carico i guidatori. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e recuperato i mezzi mentre ai carabinieri sono stati affidati i rilievi. La dinamica sembra chiarita, con la Opel che ha centrato la Lancia in fase di immissione, tuttavia restano da capire le cause dell'incidente ed eventuali responsabilità dei conducenti. Potrebbe trattarsi di una manovra azzardata, dell'alta velocità o di una svista della persona a bordo della Ypsilon, che potrebbe non aver visto sopraggiungere l'altra auto. Su internet sono molti i residenti a lamentare la pericolosità di quel tratto di strada, già teatro di gravi incidenti negli scorsi anni.