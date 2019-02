Schianto all'incrocio, la mancata precedenza provoca due feriti. Anziana intrappolata

Ancora un incidente sulle strade padovane dopo la strage costata la vita a tre persone nella giornata di domenica. A Saccolongo una mancata precedenza ha provocato l'uscita di strada di due auto e il ferimento delle due persone a bordo.

L'incidente

Lo scontro alle 8 di lunedì mattina lungo la strada provinciale 13 "via Pelosa" all'altezza dell'incrocio con via per Mestrino. L'impatto è avvenuto tra una Opel condotta da una 72enne e la Fiat di un 22enne. Secondo le prime informazioni la donna proveniente dalla laterale si sarebbe immessa sulla Sp13 senza rendersi conto del sopraggiungere dell'altro mezzo. Violento l'impatto, forse a causa della velocità sostenuta, che ha mandato entrambi i veicoli fuori strada ai lati opposti della carreggiata.

I soccorsi

Sul posto grazie alle segnalazioni dei passanti sono giunti tempestivamente i pompieri di Abano Terme, due ambulanze, un'auto medica e la polizia locale di Saccolongo che ha curato i rilievi. I vigli del fuoco hanno estratto la donna dall'abitacolo della Opel finita nel fosso lungo la strada, mentre il ragazzo è riuscito a uscire autonomamente. Entrambi sono stati accompagnati a scopo precauzionale al pronto soccorso ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Per mettere in sicurezza e rimuovere le due auto incidentate è servita circa un'ora e mezza, durante la quale la polizia locale è stata impegnata nel rilevare la dinamica e gestire la viabilità, che inevitabilmente ha subito delle ripercussioni. Ancora al vaglio le cause che hanno portato alla carambola.