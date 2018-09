Schianto nella notte: auto ribaltata fuori strada, due feriti intrappolati tra le lamiere

Carambola notturna lungo la nuova statale del Santo nell'Alta padovana, con tre automobili coinvolte e due persone rimaste ferite e ricoverate.

I soccorsi

Lo schianto è avvenuto all'1 della notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Campodarsego, lungo la strada regionale 308 che congiunge Padova con Castelfranco Veneto. A intervenire per primi sono stati i vigili del fuoco di Padova, ma la gravità dell'incidente ha reso necessario l'arrivo dei colleghi volontari di Santa Giustina e di un'autogrù, in supporto ai due mezzi già sul posto. Una delle automobili è stata coinvolta senza grosse conseguenze, peggio è andata alle altre due i cui conducenti sono rimasti intrappolati tra le lamiere.

I feriti

Uno dei veicoli si è rovesciato ed è finito tra alberi e arbusti nella cunetta lungo, praticamente invisibile dalla strada. L'altro si è fermato poco prima. Notevoli le difficoltà per i pompieri nell'estrarre la persona al volante dell'auto cappottata, che per diversi minuti è rimasto nell'abitacolo, ferito. Nel frattempo sul posto sono arrivati i sanitari del Suem, che appena liberati i guidatori li hanno stabilizzati e portati all'ospedale del capoluogo in condizioni serie ma sembrerebbe non in pericolo di vita.

Gli accertamenti