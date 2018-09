Incidente nell'Alta all'ora di punta: cinque feriti e traffico a rilento

Notizia in aggiornamento

Incidente in serata lungo la strada regionale 308 nel comune di Camposampiero, con diverse auto coinvolte e persone ferite.

L'incidente

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 20 di venerdì 21 settembre nel territorio comunale di Camposampiero, sulla nuova strada del Santo all'altezza di un cavalcavia. Secondo le prime informazioni nell'impatto sono rimaste coinvolte almeno tre vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem con due ambulanze che hanno portato all'ospedale cinque feriti: due sono ricoverati in media gravità e tre sono stati medicati per le lievi ferite. Nessuno è in pericolo di vita. Ancora da capire l'esatta dinamica. Dopo l'incidente la viabilità è andata a rilento a causa dei mezzi che occupavano la carreggiata, data l'ora di punta che ogni sera vede lungo l'arteria che percorre l'Alta Padovana centinaia di automobili.