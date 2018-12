Drammatico frontale: due auto finiscono nel fosso. Tre feriti, c'è anche un minore

Violento incidente nel pomeriggio di giovedì a Trebaseleghe, dove due auto si sono scontrate provocando il ferimento di tre persone.

La dinamica

Lo schianto è avvenuto alle 15 in via Bordugo dove una Citroen e una Mercedes si sono urtate frontalmente per cause tutt'ora al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi. Entrambi i veicoli sono finiti, muso contro muso, nella cunetta che costeggia la strada, dove i vigili del fuoco accorsi da Cittadella e Castelfranco hanno lavorato per circa tre ore. Estratti i feriti dalle lamiere, i pompieri hanno affidato due adulti e un minorenne alle cure dei sanitari che li hanno trasferiti all'ospedale a borde di due ambulanze e un elicottero. Pesantemente congestionato il traffico in zona, tornato alla normalità solo dopo le 18.