Tragedia sfiorata: urta due auto e si schianta sulla terza. Quattro i feriti, una donna è grave

Grave incidente nel tardo pomeriggio di lunedì nel comune di Carmignano di Brenta. Il bilancio è di quattro feriti.

L'impatto

Lo schianto ha coinvolto due utilitarie che poco dopo le 17.30 procedevano lungo via Cerato in località Spessa. A innescare la carambola è stata una Fiat Multipla guidata da una persona di Fontaniva che viaggiava con due passeggeri. Improvvisamente l'auto ha invaso la corsia di marcia opposta, colpendo di striscio altri due veicoli, fortunatamente senza travolgerli. La folle corsa della Multipla è finita contro la Fiat Punto con al volante una donna di San Pietro in Gu. La dinamica è stata accertata dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi.

I feriti

Complessa l'operazione dei pompieri, che hanno lavorato diversi minuti per estrarre la donna dalla carcassa della Punto, finita capovolto nel campo adiacente la strada. Stabilizzata dai sanitari del Suem, è stata portata all'ospedale di Cittadella con fratture multiple. Le sue condizioni sono serie e i medici hanno stilato una prognosi di 60 giorni. Se la sono invece cavata con qualche contusione i tre occupanti della Multipla portati al pronto soccorso a scopo precauzionale e dimessi poco dopo.