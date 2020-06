L'auto vola fuori strada: ferite tre persone intrappolate nell'abitacolo

Un fuoristrada è stato protaginista di una violenta sbandata che lo ha fatto finire nella campo a lato strada poco prima delle 14 di martedì.

La dinamica e i feriti

L'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, si è verificato ad Abano Terme, all'altezza della rotatoria che congiunge la direttissima con via Diaz. L'auto con a bordo tre persone, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalle precipitazioni, è slittata invadendo la carreggiata opposta e terminando la sua corsa nel fosso che connette al campo adiacente la strada. Bloccata tra l'alta vegetazione, ha impedito ai tre passeggeri di uscire autonomamente tanto che gli occupanti sono stati estratti dai pompieri. Si tratta di marito e moglie di 82 e 80 anni insieme alla figlia: tutti hanno riportato ferite di lieve entità e sono stati trasferiti al pronto soccorso dal personale medico. Le cause dello schianto sono ancora al vaglio della polizia stradale di Padova.