Gravissimo incidente nell'Alta: due i morti nello schianto. Traffico in tilt in tutta la zona

Notizia in aggiornamento

Tremendo incidente martedì mattina nell'Alta Padovana. Secondo le primissime indiscrezioni tre veicoli sarebbero rimasti coinvolti nello schianto avvenuto alle 10.30 all'altezza della frazione di Tremignon, lungo via Guglielmo Marconi nel comune di Piazzola sul Brenta.

Dinamica

I rilievi a cura della polizia locale di Piazzola sono ancora in corso per determinare l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Stando alle prime ricostruzioni, un'utilitaria si è immessa sulla provinciale svoltando da via Gastaldei. Forse per una disattenzione il conducente non si è accorto del sopraggiungere di un'altra automobile proveniente da Padova, che l'ha centrata in pieno. L'utilitaria è stata sbalzata nell'altra corsia di marcia, dove si è scontrata con un mezzo pesante proveninete da Piazzola. L'impatto con la prima automobile è stato devastante e il piccolo veicolo è andato completamente distrutto.

Vittime

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118 intervenuti con diverse ambulanze per soccorrere i feriti, apparsi fin da subito in condizioni disperate. Stando alle prime informazioni disponibili il bilancio dell'incidente sarebbe molto grave: due persone sarebbero decedute.

Traffico

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la strada provinciale 94 che collega Piazzola a Limena è blocata da forti rallentamenti per consentire i soccorsi. I rilievi sono affidati alla polizia locale che avrà il compito di determinare le cause e la dinamica dello schianto.