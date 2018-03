Incidenti stradali Camposampiero / Via Filippetto

Scontro tra due automobili nella notte, ferito un uomo rimasto incastrato tra le lamiere

Intervento congiunto di vigli del fuoco e polizia stradale a Camposampiero, dove una Fiat e una Volkswagen si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Illeso l'altro autista