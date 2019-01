Grave incidente nel pomeriggio: ciclista travolto da un furgone, è in gravi condizioni

Notizia in aggiornamento

Grave incidente mercoledì pomeriggio a Legnaro, dove un ciclista è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un furgone.

L'incidente

É tutta da chiarire la dinamica dell'impatto che ha coinvolto un furgone e una bicicletta all'altezza dell'incrocio tra la strada statale 516 e via Vescovo, tra Legnaro e Vigorovea nel comune di Legnaro. Erano le 17.30 quando, per cause al vaglio degli inquirenti, il mezzo ha urtato la due ruote facendo finire rovinosamente a terra la persona a bordo. Immediati i soccorsi con l'arrivo di un'ambulanza che ha preso in carico il ferito, trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Padova.

Le cause

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e fare luce sulle cause e la dinamica dell'incidente. La zona è trafficata e scarsamente illuminata essendo lontana dal centro del paese, perciò non si esclude che lo scontro possa essere avvenuto a causa della scarsa visibilità dovuta anche alla nebbia.