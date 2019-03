Schianto all'incrocio fra tre auto, un ferito recuperato in elicottero

É intervenuto anche l'elicottero del Suem in supporto alle ambulanze per soccorrere una persona rimasta ferita in modo serio dopo che la sua auto ha impattato con altri due veicoli nella carambola che ha lasciato in mezzo alla strada una Opel, una Fiat e una Volkswagen.

La dinamica

É successo poco dopo le 16 nel comune di Massanzago all'incrocio tra via Roma e via Cornara, alle porte della zona industriale in direzione di Noale. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale dell'Unione del Camposampierese, incaricata dei rilievi. L'ipotesi al momento più probabile è quella di una mancata precedenza: una delle auto potrebbe aver bruciato il semaforo rosso e innescato l'incidente. In centro strada è rimasta la Opel Zafira, mentre la Panda e la Golf sono finite accartocciate una contro l'altra a bordo carreggiata, a ridosso del cartello che segnala l'uscita dal territorio di Massanzago.

Il ferito

Sul posto i sanitari del Suem e i vigli del fuoco che hanno liberato gli occupanti. Per uno di loro è stato necessario il trasporto in elicottero all'ospedale di Padova dove è stato ricoverato in media gravità. Il traffico all'incrocio, regolato dai vigili urbani, è stato interrotto a tratti per consentire i rilievi.