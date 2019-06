Frontale tra due auto, una finisce nel fosso. Due feriti, donna elitrasportata

Notizia in aggiornamento

L'incidente si è verificato alle 15.30 di venerdì lungo la strada statale 16 "dei Pescatori" nel comune di Codevigo, all'altezza dell'abitato di Cambroso.

L'impatto e i feriti

Due automobili si sono scontrate in uno schianto frontale. Nell'impatto, che ha coinvolto una Volkswagen Polo e una Bmw Serie 1, quest'ultima è stata proiettata nella canaletta adiacente la strada. I passanti hanno allertato i soccorsi, che hanno inviato sul posto anche l'elicottero del Suem. Quest'ultimo ha preso in carico la 69enne alla guida della Polo, estratta dai pompieri e trasporatata all'ospedale di Padova. Ferito in modo lieve l'altro conducente, un 25enne di Saonara, medicato sul posto dai sanitari. La donna, residente a Ponte San Nicolò, non è comunque in pericolo di vita.

I rilievi

Sul posto i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica mentre i vigili del fuoco recuperavano i mezzi incidentati con l'autogrù. Nessun dubbio che si sia trattato di un incidente frontale. Resta invece da capire cosa lo abbia innescato. Per questo i conducenti saranno sottoposti alle opportune analisi. Fortemente congestionata la viabilità lungo l'arteria che porta in direzione di Chioggia, particolarmente trafficata in questi giorni. Dopo un'ora e mezza la situazione ha cominciato a tornare alla normalità.