Vola dal cavalcavia e si schianta nella scarpata: ferito estratto dall'auto capovolta

É di un ferito ricoverato al policlinico cittadino il bilancio dell'uscita di strada verificatasi attorno alle 11 lungo il cavalcavia di via Antonio Grassi.

L'incidente

Un pick-up bianco è volato fuori dalla sede stradale finendo la sua corsa nella scarpata adiacente, cappottandosi e travolgendo alberi e sterpaglie. Ancora al vaglio le cause dell'incidente, affidate alla polizia locale intervenuta insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del Suem che hanno rispettivamente estratto e preso in carico il ferito, un padovano cinquantunenne. In un primo momento le sue condizioni sembravano gravi, dopo il ricovero si sarebbe invece stabilizzato e non risulta essere in pericolo di vita. L'incidente sarebbe avvenuto autonomamente, senza coinvolgere altri veicoli nonostante il tratto di strada sia particolarmente trafficato.