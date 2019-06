Si schianta in motorino contro un'auto in Sardegna, pensionato gravissimo

Saranno i carabinieri della compagna di Siniscola a fare luce sulla dinamica e le cause dell'incidente che ha coinvolto il padovano durante una vacanza in Sardegna.

L'incidente

L'anziano, residente a Padova e pensionato, alle 12.30 di lunedì stava percorrendo la statale 125 "Orientale Sarda" nel comune di Budoni. All'altezza di un incrocio poco prima dell'ingresso in paese ha impattato con l'automobile guidata da una 45enne. Il colpo è stato violentissimo. L'uomo, sbalzato a terra, è parso subito in condizioni gravi tanto per soccorrerlo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Trasferito in massima urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro, si trova ancora ricoverato e non è stata resa nota la prognosi. Sarebbe invece illesa la conducente dell'auto. Dopo i rilievi sul posto i carabinieri sono ora al lavoro per accertare eventuali responsabilità e cosa abbia determinato lo scontro.