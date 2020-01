Giovane in scooter piomba sull'auto in fase di svolta: ferito il 19enne in sella

Non è in pericolo di vita, ma è finito all'ospedale con un braccio fratturato il giovane padovano vittima di un incidente da lui stesso provocato.

L'incidente

Lo schianto ha visto coinvolto il 19enne di Massanzago e un 31enne di Camposampiero, alla guida rispettivamente di un motorino Malaguti e una Lancia Y. A causare l'impatto una manovra errata da parte dello scooterista, avvenuta alle 8 di martedì all'incrocio tra la provinciale 31 via Straelle e via Molino Nuovo a Camposampiero. L'utilitaria della donna, come ricostruito dagli agenti della federazione del Camposampierese, proveniente da via Molino ha svoltato leggermente a sinistra entrando in via Straelle, per poi proseguire la svolta e immettersi in via della Centuriazione. Una manovra che ha forse colto impreparato il ragazzo in sella al motorino, che seguiva l'auto nella stessa direzione di marcia e, entrato in via Straelle, l'ha tamponata ruzzolando a terra.

Il ferito e i rilievi

Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia locale e un'ambulanza, che ha preso in carico il malcapitato giovane. É rimasto sempre cosciente, ma dai primi accertamenti i sanitari temevano fortemente la frattura di un braccio. Illesa invece la donna al volante. Chiarita la dinamica dello schianto, i mezzi incidentati sono stati rimossi.