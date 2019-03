Sbanda e si schianta nella canaletta, corsa all'ospedale per il conducente ferito

Notizia in aggiornamento

É successo alle 5.30 di martedì lungo la strada provinciale 91 in località Valli Mocenighe, nel comune di Piacenza d'Adige, all'altezza dell'intersezione con una strada secondaria in direzione di Ponso.

L'incidente

Un uomo alla guida di una Kia Picanto ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e schiantandosi frontalmente contro la spalletta di un ponte nella piccola scarpata di una canaletta. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Este e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza il mezzo e avviato i rilievi mentre il personale del Suem recuperava il ferito trasportandolo all'ospedale di Schiavonia. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli.

Strada rischiosa

Quel tratto della provinciale è già stato teatro di numerosi incidenti, anche fatali. Lo scorso agosto vi aveva perso la vita Andrea Zoia, 52enne di Montagnana, finito contro un platano e poi nel campo sottostante a bordo della sua automobile.