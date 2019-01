L'auto finisce capovolta nel canale, ferito il conducente intrappolato nell'abitacolo

Rocambolesca uscita di strada nella tarda serata di giovedì a Merlara, con il conducente rimaso ferito ed estratto dalle lamiere.

L'incidente

Erano le 22 quando pompieri, carabinieri e sanitari del Suem sono accorsi in via Finale per il recupero di un'utilitaria finita capovolta nel canale lungo la strada. L'incidente è stato dovuto alla perdita di controllo dell'auto da parte della persona al volante, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri che hanno curato i rilievi. I vigili del fuoco di Este hanno liberato il conducente imprigionato nell'abitacolo. Rimasto ferito, è stato affidato alle cure dei paramedici che lo hanno stabilizzato e trasportato all'ospedale di Schiavonia per accertamenti. Alle 23.30 la carcassa dell'auto è stata rimossa e la circolazione ripristinata.