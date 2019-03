Tamponamento all'incrocio fra tre auto, un conducente è ferito

In un periodo nero per quanto riguarda gli incidenti sulle strade padovane, con sette vittime in meno di una settimana, alle 9.45 di lunedì l'ennesimo schianto si è verificato nel comune di Grantorto.

I soccorsi

In questo caso si registra solo un ferito. Si tratta del conducente di una delle tre automobili che all'altezza dell'incrocio tra via Regina Margherita, via Solferino e viale dello Sport. Due Fiat e una Citroen si sono scontrate per cause ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta per regolare il traffico ed eseguire i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco arrivati da Cittadella per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e le ambulanze del 118, che hanno preso in carico la persona ferita trasportandola all'ospedale. Sono invece usciti illesi gli altri due conducenti. Il tamponamento potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza, ma non si esclude che la pioggia e il bagnato possano aver influito.