L'auto finisce sottosopra, conducente intrappolato. Estratto dai pompieri, è ferito

É finita ruote all'aria, con il muso affossato nella siepe di un giardino privato, la Fiat protagonista di una carambola alle 17.40 di mercoledì nel comune di Ponso. Il bilancio è di un uomo ferito trasportato all'ospedale.

L'incidente

L'utilitaria stava percorrendo via Tresto quando, in un tratto di campagna, è uscita di strada. Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente sono ancora la vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Quel che è certo è che il conducente ha perso il controllo, sbandando e perdendo aderenza fino a finire capovolto a ridosso del cancello in ferro di una proprietà privata. L'uomo è rimasto bloccato all'interno ed è stato successivamente liberato dai pompieri di Este. Una volta estratto è stato affidato a un'ambulanza che lo ha trasferito all'ospedale. Un'ora dopo sono terminati gli accertamenti in loco e i vigili del fuoco hanno rimosso la vettura.