Trentenne travolto dall'autobus, lotta per la vita. Si cercano testimoni

+++Notizia in aggiornamento+++

Gravissimo incidente alle 8.37 di giovedì mattina all'incrocio fra via Trieste e corso del Popolo.

L'impatto

Secondo le primissime indiscrezioni un padovano di trent’anni, a piedi, sarebbe stato investito da un autobus del servizio extraurbano proveniente dalla stazione e sbalzato a terra al centro del trafficatissimo incrocio. Sul posto ambulanza e auto medica hanno soccorso il ferito apparso fina da subito molto grave, tanto che il personale medico ha proceduto a intubarlo per poi trasferirlo d'urgenza al policlinico.

Il traffico e l’appello

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso vista l'ora di punta. Per gestire la viabilità e chiarire le cause (ed eventuali responsabilità) dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La municipale lancia un appello: eventuali testimoni sono pregati di mettersi in contatto con gli uffici per aiutare a chiarire la dinamica dell’incidente.