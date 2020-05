Incidente mortale sulla via per il mare: uomo di 47 anni finisce nel canale e muore annegato

Tragedia nel pomeriggio all'altezza di Santa Margherita di Codevigo dove un uomo in sella al suo scooter ha perso la vita in un incidente mortale sulla via del mare che porta a Chioggia. La polizia stradale di Padova e Piove di Sacco è intervenuta in via Altipiano a Santa Margherita di Codevigo per i rilievi insieme al personale del Suem118. Con loro anche i sommozzatori vista la drammatica dinamica dell'incidente. La persona infatti, sarebbe uscita di strada da sola, finendo nel canale che costeggia la via, annegando.

Il deceduto

Stando a quanto ricostruito dagli agenti del comandante Gianfranco Martorano a perdere la vita è stato Luca Boscolo "Sale", nativo di Chioggia ma che da tempo viveva a Codevigo. L'uomo di 47 anni stava procedendo da Santa Margherita verso il centro di Codevigo quando, all'altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa in acqua. Dopo il recupero da parte dei sommozzatori è stato possibile identificarlo. La salma è stata trasferita in obitorio a Piove di Sacco a disposizione dell'autorità competente: l'autopsia chiarirà se la morte è dovuta ad annegamento o se il quarantasettenne abbia accusato un malore.