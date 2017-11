Incidente mortale sulla A13 in direzione Padova: un morto e undici feriti

Schianto mortale lungo l'autostrada A13 in direzione Padova.

L'INCIDENTE

Attorno alla mezzanotte sull'arteria nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova, è avvenuto un incidente all'altezza del chilometro 38 nel quale sono rimasti coinvolti una vettura ed un minivan occupato da 14 persone. Nell'incidente uno degli occupanti del van è morto ed altri 11 sono rimasti feriti in modo non grave. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale i soccorsi meccanici e sanitari. Durante le operazioni di soccorso è stato necessario disporre temporaneamente la chiusura del tratto riaperto dopo circa un'ora.