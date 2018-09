Tragedia in autostrada: automobile sotto una cisterna, una vittima. Traffico paralizzato

Notizia in aggiornamento

Incidente mortale lungo l'autostrada A13 dove una persona è deceduta nell'ipatto tra la sua automobile e un camion. Tratta chiusa e traffico bloccato. I soccorritori sono sul posto.

L'impatto

Il tremendo impatto è avvenuto alle 14 lungo la A13 all'altezza dell'area di servizio San Pelagio, in direzione di Padova, tra i caselli di Terme Euganee e Padova Sud al chilometro 97. Secondo le prime ricostruzioni pare che un'automobile sia finita incastrata sotto a un'autocisterna che trasportava metano, non lasciando scampo alla persona alla guida.

Il traffico

Le cause dell'impatto sono ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco, al Suem e al personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è attualmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e si registrano 3 chilometri di coda in aumento. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Padova si consiglia di uscire a Monselice e di percorrere la viabilità ordinaria verso la stazione di Padova Sud dove rientrare in autostrada.