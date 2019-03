Dramma della strada, Cristina muore tra le lamiere dopo il violentissimo schianto sul platano

Notizia in aggiornamento

Sono ancora al vaglio della polizia locale di Teolo le cause che hanno portato all'incidente che ha stroncato la vita di Cristina Sartori, cinquantaquattrenne di Este morta stamattina in località Bresseo, a pochi chilometri dalla sede della sua azienda agricola.

L'incidente

Lo schianto fatale è avvenuto alle 10 lungo via Per Montemerlo, strada secondaria che da Bresseo porta all'omonima località. La Volvo C30 guidata dalla donna ha improvvisamente sbadato finendo addosso a un platano lungo la carreggiata. L'impatto, violentissimo, ha semi distrutto la parte anteriore del veicolo non lasciando scampo alla conducente. I paramedici hanno tentato senza successo le operazioni di rianimazione per poi dichiararne la morte e trasportare il corpo nell'obitorio del policlinico di Abano dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. I rilievi sono stati curati dalla polizia locale, che sta indagando per capire cosa abbia causato l'incidente che non ha coinvolto altre persone. Secondo indiscrezioni pare che poco prima sul veicolo fosse stato montato il ruotino di scorta. Elemeno che, forse unito alla velocità elevata, avrebbe potuto causare la sbandata. Al momento nessuna ipotesi risulta però esclusa.

Una lunga scia di sangue

É il settimo gravissimo incidente con esito fatale in meno di una settimana. Tra Padova e provincia da domenica notte sette persone hanno perso la vita sulle strade. Notte di sangue quella tra sabato e domenica con tre decessi tra cui quello della diciottenne Greta Luison di cui si celebra oggi il funerale. Poi il tremendo schianto che ha portato alla morte di un motociclista in A4 e quello che e quello che ha messo fine alla vita di un giovane papà nel piovese. Mercoledì l'ennesimo dramma, con un quarantottenne dilaniato nella sua utilitaria sepolta dal cassone di un tir ribaltato.