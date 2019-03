Tir si rovescia su un'auto, le lamiere diventano una trappola mortale: c'è una vittima

Notizia in aggiornamento

Una vera e propria ecatombe lungo le strade della provincia in questo inizio di settimana. Il sangue continua a scorrere e nella serata di mercoledì si registra il sesto incidente mortale in tre giorni.

Lo schianto

L'ennesimo scontro con esito fatale è avvenuto attorno alle 17.30 lungo la strara regionale 10Var "Monselice Mare" nel comune di Este, all'altezza dell'uscita per il centro della cittadina. Sono ancora pochissime le informazioni disponibili, quel che è certo è che la scena che si è presentata ai soccorritori, ancora una volta, è straziante. L'incidente ha coinvolto un mezzo pesante e un'automobile: ancora da chiarire del tutto la dinamica, al vaglio dei carabinieri. Dalle prime indiscrezioni, il camion carico di materiale avrebbe effettuato una brusca sterzata per evitare un primo veicolo che gli avrebbe tagliato la strada. Perdendo aderenza si sarebbe rovesciato finito addosso alla seconda auto che è rimasta letteralmente schiacciata.

Persone intrappolate

Alle 19.30 i vigli del fuoco accorsi con più squadre erano ancora impegnati nelle operazioni di recupero. Il mezzo pesante è stato sollevato dalla carcassa dell'auto solo poco prima delle 21. Al momento risulta un corpo senza vita, quello del conducente, ma il tragico bilancio potrebbe essere destinato a salire. Per ore i soccorritori hanno tentato di capire se in quell'ammasso di lamiere fossero intrappolate altre persone. Dai primi riscontri sembrerebbe escluso, ma è presto per poter dare conferme.

Traffico in tilt

Paralizzato il traffico in tutto il tratto della Monselice Mare che va dall'ospedale di Schiavonia allo svincolo per l'ingresso a Este. Un tratto di strada risulta chiuso, la polizia locale è al lavoro per gestire la vabilità.