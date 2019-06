Falciata da un'auto, si trascina a casa col bacino rotto: caccia al pirata della strada

Ha il bacino e tre costole rotte, oltre a un trauma che si porterà per sempre addosso. Da sola, ferita, è riuscita a trascinarsi fino a casa la 19enne vittima martedì notte di un tragico investimento a Brugine.

L'incidente

Aveva passato la serata in un bar del paese con il fidanzato coetaneo prima di salire in sella alla sua bici per rientrare a casa dei genitori. Avrebbe dovuto percorrere giusto qualche centinaio di metri così, poco dopo le 2, ha imboccato via Palù Superiore. Una strada che porta in aperta campagna, dove l'illuminazione è scarsa e di notte non passa quasi nessuno. Solo lei potrà raccontare gli attimi precedenti quel colpo tanto violento da sbalzarla fuori strada, nella canaletta che delimita un campo. Quando si è ripresa attorno a lei non c'era nessuno. Chi l'aveva appena investita era scappato senza neppure verificare se fosse viva.

Le ferite

Dolorante e terrorizzata è riuscita a trascinarsi prima in strada e poi fino a casa. Lunghi, interminabili minuti ad arrancare con il bacino e le costole a pezzi tra dolori lancinanti. I genitori disperati hanno chiamato l'ambulanza dopo averla trovata fuori dalla porta. La 19enne è stata trasferita in condizioni serie all'ospedale di Piove di Sacco, dove le hanno refertato le ferite. É ancora ricoverata in prognosi riservata, ma i medici sono cautamente ottimisti e sarebbe fuori pericolo.

Le ricerche

I carabinieri nel frattempo hanno avviato le ricerche per trovare il pirata della strada, che rischia l'accusa di omissione di soccorso. Per questo sono al vaglio tutte le telecamere della zona e si stanno identificando tutti i veicoli in entrata e uscita dal paese. Accertamenti in corso anche per risalire a eventuali testimoni e per trovare l'auto pirata, che vista la violenza dell'impatto ha certamente subito dei danni ben visibili.