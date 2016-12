Perde il controllo, finisce contro un muretto e si ribalta: automobilista ferito e soccorso

Lunedì mattina alle 6, i vigili del fuoco di Este sono intervenuti in un incidente stradale in via Altura ad Ospedaletto Euganeo. Un 35enne, residente a Borbona, ha perso il controllo della sua Ford Fiesta che ha sbattuto contro un muretto rovesciandosi sul fianco. L'automobilista è rimasto ferito nell'impatto.

INTERVENTO DEI VIGILI. I pompieri di Este hanno subito assicurato l'automobile al camion con un cavo d'acciaio per evitarne il rovesciamento. Il giovane è stato così soccorso e preso in cura dal personale del 118. Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore e il ferito è stato trasportato all'ospedale.