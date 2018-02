Frontale tra furgoni all'alba: feriti lievemente gli autisti, a rischio la consegna dei giornali

Schianto frontale venerdì mattina a Peraga di Vigonza. Verso le 6 in via Arrigoni a circa 300 metri dalla Pizzeria da Cicillo, due furgoni si sono scontrati frontalmente molto probabilmente per una manovra azzardata di uno dei conducenti. Inevitabile l'impatto tra il Renault Master (portagiornali) e il Mercedes Sprinter (portamedicine) con l'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nella notte. Fortunatamente gli autisti sono stati soccorsi nel giro di poco tempo dai sanitari del 118: per loro ferite lievi oltre al pronto intervento dei carabinieri senza grossi disagi per il traffico.

La consegna dei giornali

Ad avere la peggio è stato l'autista del Mercedes, che si è salvato grazie all'airbag, nonostante il tentativo di evitare il Renault intento a girare all'incrocio con via Pio XII. Dopo il tremendo scontro il primo furgone è stato sbalzato sulla corsia opposta senza coinvolgere altre vetture. Alcuni residenti delle case attorno si sono svegliati dal forte rumore dello schianto. Prima dell'arrivo dei carro attrezzi uno dei responsabili della logistica nella distribuzione giornali alle edicole è arrivato sul posto, caricando i giornali e consentendo un regolare servizio alla Tabaccheria Italia di Peraga.

Luigi Spatalino