Schianto in scooter all'incrocio: ventenne ricoverata dopo il volo sull'asfalto

L'incidente nella serata di martedì, con una giovane padovana finita all'ospedale cittadino con diversi traumi.

Lo schianto

La ragazza, 21enne residente a Piove di Sacco, alle 21.30 stava percorrendo via 2 Giugno nel comune di Legnaro in sella al suo scooter Kymco. Arrivata all'altezza dell'incrocio con via Gorizia è uscita di strada finendo sull'asfalto, a poca distanza dal motorino.

La dinamica

Gli automobilisti di passaggio l'hanno soccorsa allertando l'ambulanza, che l'ha stabilizzata e trasportata all'ospedale civile di Padova. Ricoverata in codice giallo, la ragazza ha subito diversi traumi e contusioni, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri per eseguire i rilievi e chiare le cause della fuoriuscita. L'esatta dinamica è ancora al vaglio, ma le prime ricostruzioni confermano si sia trattato di uno schianto autonomo, che non ha coinvolto altre persone e sarebbe imputabile a una distrazione della 21enne.