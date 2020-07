Frontale tra due scooter, traffico in tilt su via dei Colli

Un incidente ha coinvolto due scooter su via dei Colli. Sul posto sono accorsi polizia locale e Suem 118.

L’incidente

Nella prima serata di martedì 21 luglio due scooter si sono scontrati. Il sinistro è avvenuto su via dei Colli, all’altezza dell’esercizio commerciale “Antico forno”. I due conducenti arrivavano da direzioni opposte e si sono scontrati frontalmente. Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi ma si è reso comunque necessario l’intervento dei medici del 118. Sulla via il traffico è andato in tilt e si sono formate delle code.

Notizia in aggiornamento