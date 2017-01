Perde il controllo dell'auto e finisce per ribaltarsi nel canale: ferito il conducente

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica poco prima delle ore 1, i vigili del fuoco sono intervenuti per un’automobile rovesciata in un canale in via Giarretta località Valle san Floriano a Baone.



INCIDENTE. I pompieri di Este hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, che è stato preso in cura dal personale del 118 per essere portato in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi.