Scontro tra due automobili a Camposampiero: ferite due persone, anche un bambino

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di Natale, in via Straelle di Camposampiero.



INCIDENTE. Due le auto coinvolte che, per cause ancora da accertare si sono scontrate, e due i feriti un bimbo e un uomo. I due occupanti sono stati prontamente soccorsi dai passanti che, dopo aver assistito la scena, hanno immediatamente chiamato il 118. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Padova: ancora al vaglio degli inquirenti le cause del sinistro e l'esatta dinamica.