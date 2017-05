Due automobili si schiantano frontalmente a Cittadella, quattro feriti: uno grave

Incidente stradale lunedì attorno all'ora di pranzo nel Cittadellese.



INCIDENTE STRADALE. Per cause ancora da accertare due automobili si sono scontrate frontalmente. Quattro gli occupanti delle vetture, tutti rimasti feriti: uno di loro, in particolare, è risultato essere in gravi condizioni tanto da essere trasportato con l'elicottero all'ospedale. Sul posto vigili del fuoco, suem e polizia.