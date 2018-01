Si cappotta con la macchina e termina in un fossato, estratto dai Vigili del Fuoco

Spettacolare incidente stradale notturno per un uomo, ribaltatosi con la propria automobile la cui corsa è terminata in un fossato: è servito il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dal veicolo.

LA DINAMICA

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 02.30 in via Lago Dolfin: a Padova: l'automobilista ha perso il controllo del veicolo e si è cappottato in un fossato con una decina di centimetri d’acqua, rimanendo incastrato nella vettura. I pompieri sono quindi intervenuti per tirare fuori l’uomo, che è stato poi preso in cura dal personale del Suem e portato in ospedale per un controllo. Sul posto anche la Polizia Stradale.